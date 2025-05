Auch in Andratx und Calvià: Immobilien-Verein startet Groß-Offensive für günstige Wohnungen

Auf Mallorca und den Nachbarinseln hat eine Gruppe kleiner und mittlerer Unternehmer eine Vereinigung gegründet, die den Zugang zu bezahlbarem Wohnraum für die Bewohner der Balearen erleichtern will. Die Mitglieder des Verbandes der Bauträger der Balearen (Aproviba) – so der Name der Vereinigung – stellten sich jüngst vor und gaben an, dass derzeit an der Entwicklung von rund 1000 bezahlbaren Wohnungen in Manacor, Montuïri, Son Servera, Calvià, Andratx, Felanitx, Sa Pobla, Artà und Palma gearbeitet wird. Darüber berichtet das Nachrichtenportal Crónica Balear.

Die Mitglieder merkten an, dass noch etwa 300 weitere Immobilien untersucht werden, wodurch sich der Wohnungsbestand auf annäherungsweise 1500 Einheiten erhöhen könnte. Germán Rocha, Vizepräsident des Verbandes, erläuterte, dass die ausgehandelten Preise je nach Standort variieren, aber ein Beispiel wären Wohnungen mit 50 Quadratmetern Wohnfläche für 119.000 Euro oder mit 90 Quadratmetern für rund 220.000 Euro. Eine Forderung des Verbandes lautet, dass die Gemeinden öffentliche Grundstücke aufgeben und leer stehende Gebäude für die Erweiterung des Wohnungsbestands nutzen. Aproviba ist der Ansicht, dass dies ein effektiver Weg ist, um Wohnraum zu schaffen, ohne dass neue Flächen erschlossen werden müssen. Die Bauträger betonten, dass es Instrumente und Mechanismen gibt, die die Verwaltung aktivieren kann, um den Bewohnern der Balearen den Zugang zu bezahlbarem Wohnraum zu erleichtern. Der Verband unterstreicht, dass die Zusammenarbeit mit den öffentlichen Verwaltungen von grundlegender Bedeutung ist, damit die Projekte realisierbar und wirklich bezahlbar sind. Aproviba ist der Ansicht, dass die Kosten durch die Vereinfachung der Verfahren und die Straffung der Genehmigungsverfahren gesenkt werden können. Genehmigungen sollen schneller erteilt werden "Es gibt Eigentümer, die bereit sind, Grundstücke zu vernünftigen Preisen zu verkaufen, aber die Bauträger müssen dann vier oder fünf Jahre warten, um eine Genehmigung zu erhalten", erklärt Tolo Montserrat, ebenfalls Vizepräsident von Aproviba. "Dies wirkt sich direkt auf den Endpreis der Wohnungen aus, weshalb es eine Priorität ist, sich mit der Verwaltung zusammenzusetzen." Der Präsident des Verbandes, Joaquín Chinchilla, erklärte, dass einer der ersten Schritte ein Treffen mit der balearischen Regierung sein wird, um dringende Maßnahmen vorzuschlagen, die sofort umgesetzt werden können. "Wir sind mit einem konstruktiven Willen geboren, mit dem Wunsch, unsere Kräfte zu bündeln, um Lösungen für das größte Problem der balearischen Gesellschaft zu finden: den Mangel an bezahlbarem Wohnraum", schloss er. Der Architekt und Mitglied von Aproviba, Mateu Carrió, betonte, dass der Verband eine Vision bieten kann, die seiner Meinung nach von der Verwaltung trotz der bereits geltenden Gesetze nicht in vollem Umfang in Betracht gezogen wird. Carrió erinnerte daran, dass nach einem Gesetz von 1956 "der Eigentümer eines leeren städtischen Grundstücks das Recht hat, zu bauen, aber auch die Pflicht, dies zu tun. Man kann keine leeren Grundstücke haben und mit ihnen spekulieren. Die Verwaltung muss die Vermarktung dieser Grundstücke fördern und, wenn der Eigentümer nicht bauen kann, ihm mit angemessenen Preisen helfen", sagte er. Für Carrió ist es wichtig, leere Grundstücke und ungenutzte Gebäude zu nutzen, um "Palma und andere Städte zu vervollständigen".