Provozierende Werbetafel von Immobilienfirma auf Mallorca treibt Einheimische zur Weißglut

Die Werbetafel einer Immobilienfirma auf Mallorca mit dem Slogan "Game of Homes" hat angesichts der Wohnungskrise das Unbehagen und die Empörung von Einwohnern hervorgerufen. Nach Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" befindet sich das Schild auf dem Gebiet der Gemeinde Calvià. Suggeriert wird nach Ansicht der Anwohner, dass der kauf einer Immobilie auf der Insel ein Spiel sei.

„Während Tausende von Menschen hier nicht einmal davon träumen können, ein Haus zu kaufen, während unsere Gehälter nicht einmal ausreichen, um eine anständige Wohnung zu mieten, erlauben sie sich den Luxus, Witze über etwas so Ernstes wie den Zugang zu Wohnraum zu machen", zitierte das Blatt am Donnerstag einen Nachbarn. "Und nicht nur das, sie platzieren dieses riesige Plakat in einer sehr belebten Gegend, als ob sie uns ins Gesicht lachen würden.“

"Wir werden unsichtbar gemacht"

Folgender Satz wurde ebenfalls gesagt: "Wir werden vertrieben, unsichtbar gemacht, von der Landkarte gewischt. Und das wird uns mit einem Lächeln und riesigen Schildern unter die Nase gerieben“. Noch mehr ärgern sie sich darüber, dass in der Nähe dieser großen Werbung andere Wohnungen zu Preisen in Millionenhöhe angeboten werden.

Die anhaltende Wohnungsnot auf der Insel hat mit der Massifizierung, aber auch mit der Tatsache zu tun, dass die Regionalregierung beim Bau von erschwinglichen Immobilien für Arbeitnehmer oder sozial schwache relativ untätig ist.