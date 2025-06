Schon wieder in Palmas zentralem Wohngebiet eine ehemalige Bankfiliale von Hausbesetzern okkupiert

Auf Mallorca erlebt das Wohnviertel Camp d'en Serralta, das sich direkt westlich der Altstadt befindet, eine neue Episode von Hausbesetzungen. Die Nachbarschaft in einer der belebtesten Straßen der Gegend ist beunruhigt und fühlt sich belästigt. Eine Gruppe von Personen hat sich in einer Immobilie eingerichtet, in der sich früher eine Bankfiliale befunden hatte. In dem lange Zeit leerstehenden Bereich hausen bereits seit Jahren mehrere Personen in einer illegalen Gemeinschaft. Jetzt haben sich direkt nebenan neue Hausbesetzer einquartiert. Das Gebäude wurde von ihnen mit einem Vorhängeschloss verschlossen und durch einen Zaun gesichert, durch den man einen Teil der Habseligkeiten sehen kann, die sie im Inneren ansammeln.

Die Nachbarn des oberen Blocks und der nahegelegenen Wohnungen berichten, dass sich die neuen Besetzer schlecht benehmen, respektlos seien und Lärm verursachten, was mehrmals dazu geführt hat, dass die Lokalpolizei vor Ort eingreifen musste. Deren Hauptwache befindet sich ganz in der Nähe. In dem Viertel hatte es wiederholt Episoden von Immobilienbesetzungen gegeben, bei denen die Wohnungen anschließend versiegelt und gesichert wurden. Die ehemalige Bankfiliale befindet sich im Wohnviertel Camp d'en Serralta. Die Anwohner sagen, dass die Anwesenheit der neuen Besetzer in der ehemaligen Bank in der Emili-Darder-Straße besonders nachmittags und abends zu spüren sei. Das Zusammenleben sei unangenehm und nähre außerdem ein Gefühl der Unsicherheit und Unsauberkeit im Viertel. Abgesehen von den Besetzungen gebe es weitere Beschwerden in der Gegend über den Lärm, der von Freizeiteinrichtungen und Ferienwohnungen ausgehe. Alt-Okkupanten beklagen Anwesenheit von Neu-Okkupanten Die okkupierte Ex-Filiale prägt das Stadtbild im Eckbereich der Straßen Indústria und Emili Darder. Die ehemalige Geschäftsstelle der Bank ist bereits seit Jahren okkupiert. Dort leben mehrere Personen, einige von ihnen sind Mitglieder ein und derselben Familie. Die alten Okkupanten haben ebenfalls ihre Unzufriedenheit und Beschwerden über das Verhalten der neuen Besetzer des angrenzenden Gebäudes geäußert, das von ihnen nur durch eine Mauer getrennt ist.