81 neue Wohnungen zwischen Meerblick und Villenhügel: Wo Palmas neue Trend-Plaza liegt

Dieses Gebäude am Ende der Straße Infanta wird im Rahmen des Bauprojekts Gomila Center renoviert | Foto: Luis Font

Die Gentrifizierung an der Plaza Gomila in Palmas Stadtviertel El Terreno auf Mallorca setzt sich fort: Nachdem der Immobilienentwickler Doakid im Jahr 2020 damit anfing, sieben Immobilien an diesem urbanen Knotenpunkt zu renovieren, begann jüngst die Renovierung von zwei weiteren Gebäuden. Nach Abschluss der Arbeiten werden insgesamt 81 neue Wohnungen zur Verfügung stehen.