32 Bäder, Infinity-Pool, Kino: Luxuriöse Ronaldo-Villa auf Mallorca steht jetzt zum Verkauf

Das High-End-Anwesen auf Mallorca, das der Spitzen-Fußballer Cristiano Ronaldo und seine Lebensgefährtin Georgina Rodríguez im vergangenen Jahr für ihren Sommerurlaub gewählt hatten, steht jetzt für 75 Millionen Euro zum Verkauf. Die Agentur "The Agency Mallorca", ein auf Luxus-Immobilien spezialisiertes Portal, vermarktet derzeit Torre del Sol, das sich zu einem der teuersten Anwesen der Baleareninsel entwickelt hat.

Georgina selbst erklärte unlängst in einer bei Netflix ausgestrahlten Reality-Show die Gründe für ihre Vorliebe für die Insel: "Wir brauchen viele Zimmer, um unsere große Familie und die Freunde, die wir einladen, unterzubringen", so die Luxusfrau. In Bezug auf die bei Bunyola befindliche Villa Torre del Sol fügte die Influencerin hinzu: "Das Haus liegt direkt am Meer, mit einem großen Garten und einem Swimmingpool, der vom Haus entfernt ist, damit uns niemand während unserer Siesta stört. Auf Mallorca lieben wir es, den Pool, den Strand, die Restaurants und das Bett zu genießen". Torre del Sol erhebt sich majestätisch auf einem 25 Hektar großen Grundstück mit einem atemberaubenden Blick auf die Serra de Tramuntana und das Mittelmeer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Agency (@theagencyre)

29 Schlafzimmer, 32 Bäder

In der von der Agentur Mallorca veröffentlichten Anzeige wird hervorgehoben, dass das Anwesen "eine perfekte Mischung aus Luxus, Privatsphäre und Natur" bietet. Bei der Innenausstattung wurde nicht an Platz gespart: 29 Schlafzimmer, jedes mit individuellem und persönlichem Design, werden mit 32 Bädern ergänzt. Besonders hervorzuheben ist die Einrichtung, die ästhetische Einflüssen aus Marokko, Bali und Mykonos aufweist und so eine einzigartige Atmosphäre schafft, in der sich verschiedene mediterrane und exotische Kulturen vermischen.

Die Gemeinschaftsbereiche zeichnen sich durch ihre Großzügigkeit und die perfekte Integration von Innen- und Außenbereich aus. Vom eleganten Speisesaal mit Kamin über spektakuläre Panoramaterrassen auf dem Dach bis hin zu einer großen Küche. Alles ist darauf ausgerichtet, absoluten Komfort zu bieten, ohne dabei auf mediterranen Charme zu verzichten. Für die totale Entspannung bieten ein 20 Meter langer, beheizter Infinity-Pool, eine Sauna und ein Kino absoluten Genuss, während ein voll ausgestatteter Fitnessraum im Innen- und Außenbereich, ein Beachvolleyballplatz und ein multifunktionaler Sportplatz für Wellness und Erholung sorgen.