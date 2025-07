Früher Schandfleck, bald Vorzeigeimmobilie: Okupa-Haus in Palma erhält Millionen-Spritze

Mehr als sieben Jahrzehnte haben Spuren an der rückwärtigen Fassade des Gebäudes hinterlassen | Foto: M. Á. Cañellas

Lange Zeit war das Gebäude in der Straße Manacor 63 in Palma de Mallorca als Ort der Verfehlungen bekannt. Hausbesetzer hatten es sich in der Immobilie bequem gemacht, gelärmt, randaliert und das Haus unsicher gemacht. Die Nationalpolizei durchsuchte sogar einmal das Gebäude; ebenso verschaffte sich die Feuerwehr Zutritt wegen eines Brandes, nach dem das Haus zugemauert wurde.