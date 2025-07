Preis deutlich gesenkt: Keiner will jahrelang geschlossenes Kult-Hostel in Palma kaufen

Für das legendäre Kult-Hostel Corona in El Terreno, einem ansehnlichen Vorort von Palma de Mallorca, findet sich kein Käufer. Mindestens sieben verschiedene Immobilienagenturen bieten das emblematische Gebäudein ihrem Portfolio zu einem Preis an, der bereits auf vier Millionen Euro gesunken ist, eine Million weniger als vor einem Jahr. Mit einer Fläche von 484 Quadratmetern liegt der Quadratmeterpreis jetzt bei 8264 Euro.

Das denkmalgeschützte Anwesen verfügt über 14 Schlafzimmer und fünf Bäder, eine Küche, ein Restaurant und eine Bar, einen malerischen Hofgarten, zwei teilweise überdachte Terrassen mit Meerblick und einen Parkplatz mit zehn Stellplätzen "mit der Möglichkeit der Erweiterung". Die Agenturen heben das wirtschaftliche Potenzial des Gebäudes hervor, da es noch über eine Herbergs- und Restaurantlizenz verfügt, die eine rasche Wiedereröffnung ermöglichen würde. Sie schlagen möglichen Interessenten auch vor, dass die Außengebäude für neue Zwecke genutzt werden oder sogar ein Schwimmbad eingebaut werden könnte. Und das in einem Viertel, das sich „als neue goldene Meile Palmas konsolidiert, mit gesicherter Aufwertung“, so argumentieren sie.

Das Corona-Hostel hat derzeit nur einen Stern, aber die Immobilienmakler betonen, dass es ein "elegantes Boutique-Hotel der Spitzenklasse" werden könnte. Der größte Trumpf der Herberge ist zweifellos seine ikonische Architektur: Das 1930 errichtete Gebäude ist das Werk des bekannten Architekten Gaspar Bennàssar. Das Gebäude wurde 1987 renoviert und in eine Herberge und ein Restaurant umgewandelt.

Pflanzen wuchern schon über die Mauern

Fälschlicherweise bieten einige Tourismusportale das Corona-Hostel immer noch in ihren Suchergebnissen an, obwohl es erwartungsgemäß unmöglich ist, eine Buchung abzuschließen. Die Reise des Gebäudes durch den Immobilienmarkt dauert nun schon seit mehr als fünf Jahren an. Die Schließung macht sich bemerkbar: Die Vegetation im Garten beginnt über die Mauer und den mit einer Kette gesicherten Haupteingang zu wuchern. Auf der rechten Seite weist ein Schild darauf hin, dass er durch eine Alarmanlage geschützt ist.

Das einzigartige und geschichtsträchtige Anwesen befand sich viele Jahre lang im Besitz einer mallorquinischen Familie, doch die Coronavirus-Pandemie richtete verheerende Schäden an, und das legendäre Unternehmen musste seine Türen schließen.

Seit 2020 wurde das Gebäude mehrmals auf dem Markt angeboten. Im Jahr 2021 wurde es von einer schwedischen Investorengruppe erworben, die es in ein Boutique-Hotel umwandeln wollte. Im Jahr 2022 fanden einige Abendveranstaltungen statt, aber aus irgendeinem Grund kam das Projekt nicht in Schwung, und Anfang 2023 wurde das Hostal Corona für fünf Millionen Euro wieder auf den Markt gebracht. Jetzt wurde der Preis gesenkt, in der Hoffnung, dass sich jemand findet, der diese Summe investieren kann. Natürlich ist es renovierungsbedürftig, warnen die Anzeigen.