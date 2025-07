Kaum zu glauben, aber wahr: Hier sind die Mieten auf Mallorca noch relativ erträglich!

Ungeachtet der inzwischen extrem hohen Durchschnittsmieten gibt es laut dem Immobilienportal Idealista einen Ort auf Mallorca, wo man Wohnungen noch zu verhältnismäßig günstigen Preisen beziehen kann. Es handelt sich um Manacor, die nicht allzu ansehnliche zweitgrößte Stadt der Insel. 13,5 Euro beträgt hier die Miete pro Quadratmeter.

Im Durchschnitt liegt sie balearenweit bei 20,2 Euro. Der Unterschied beträgt 33 Prozent.

Der Idealista-Bericht hebt hervor, dass es in jeder Autonomen Gemeinschaft in Spanien mindestens eine Gemeinde gibt, deren Preise deutlich unter dem regionalen Durchschnitt liegen.

In Linares bei Jaén ist's noch günstiger

Verglichen mit anderen Kommunen des Landes ist Manacor aber noch relativ teuer. In der andalusischen Stadt Linares bei Jaén liegt die Quadratmetermiete lediglich bei 5,60 Euro. In anderen Regionen der Halbinsel wie etwa Extremadura ist es noch günstiger.

Auf Mallorca eine bezahlbare Mietwohnung zu finden, ist derzeit quasi unmöglich. Viele Immobilien werden illegal an Touristen oder zu überhöhten Preisen an vermögende Ausländer vermietet, die Inselregierung geht dieses Problem nicht ernsthaft an.