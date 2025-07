Mit Farbe verschmiert und Schaufenster beschädigt: Deutsches Immobilienbüro in Palma angegriffen

Die Filialen von zwei Immobilienfirmen in Palma de Mallorca sind beschädigt und verunstaltet worden. Das Schaufenster der deutschen Agentur Engel & Völkers, die sich in der Straße Constitució in der Nähe der Einkaufsstraße Paseo Born und des Balearen-Parlaments befindet, wurde beschädigt und der Türrahmen sowie die Blende mit dem Schriftzug der Agentur mit roter Farbe beschmiert. Zudem beschmierten Unbekannte die Ladenfront der Agentur Priority Villas & Apartments ebenfalls mit roter Farbe.

Einer der Sprecher von Priority weist darauf hin, dass "die Vorfälle bereits bei der Lokalpolizei angezeigt wurden". Aber es sei "nicht der erste Angriff, den wir erlitten haben", erklären Quellen der Agentur, die darauf hinweisen, dass der Angriff in der Nacht des 3. Juli stattfand. "An einem anderen Gebäude, das wir verwalten, wurde die Fassade beschmiert, und eine Woche zuvor wurden die Kästen, in denen die Schlüssel für die Apartments aufbewahrt werden, angegriffen", heißt es von dieser Firma, die darauf hinweist, dass "alle Eigentümer der von uns verwalteten Wohnungen Mallorquiner sind, die nur eine einzige Wohnung besitzen und die Hypothek mit den Einnahmen aus dieser Tätigkeit bezahlen".

Priority betont: "Unser Ziel ist es nicht zu wachsen, sondern uns zu behaupten und die strengen Vorschriften einzuhalten. Es sind keine großen Fonds, die Gebäude kaufen, um sie in Ferienwohnungen umzuwandeln." Das Unternehmen warnt jedoch davor, dass "es viele illegale Angebote gibt", die den Rest der Branche beeinträchtigen. "Airbnb und die Regierungen sollten mehr Wert auf die Einhaltung der Gesetze legen." Die Sprecher fügen hinzu, dass alle Ferienwohnungen außerhalb des Altstadtrings keine Lizenz für die Ferienvermietung haben.

Ressentiments nehmen zu

Der Angriff auf die deutsche Immobilienagentur Engel & Völkers folgt auf deutschenfeindliche Schmierereien in der zurückliegenden Woche in Santanyí, die Immobilienbüros, Autos mit deutschen Kennzeichen und Kunstgalerien betrafen. In Form von Graffiti und Aufklebern lauteten die Parolen "Go home", "Deutsche raus" sowie "Raus". Um entsprechende Vorfälle bei der jüngsten Großdemonstration am 15. Juni zu verhindern, waren Polizeibeamte entlang der Route des Protests im Einsatz.