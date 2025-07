Ausländer soll sein Anwesen auf Mallorca einfach um Hunderte Quadratmeter vergrößert haben

Am Donnerstagmorgen ist im Rathaus von Calvià im Südwesten von Mallorca ein Antrag auf Untersuchung einer angeblichen städtebaulichen Unregelmäßigkeit eingegangen. Ein Einwohner von Llucmajor machte das Rathaus auf ein Haus aufmerksam, in dem nach seiner Aussage „ein Eigentümer französischer Staatsangehörigkeit zwei Häuser auf demselben Grundstück zusammengelegt und eine Reihe von Anbauten mit einer Fläche von mehr als 300 Quadratmetern errichtet hat“, wie es in dem Dokument heißt.

Der Beschwerdeführer behauptet, dass er auf dem Gelände in Calvià mehrere städtebauliche Unregelmäßigkeiten beobachtet habe, wie z. B. „die Schließung von Terrassen um das Haus herum und eine weitere offene obere Sonnenterrasse, die geschlossen wurde, um einen Fitnessraum einzurichten". "Keine Art von Genehmigung" In dem Bericht wird das Rathaus von Calvià aufgefordert, die Korrektheit der Bauarbeiten zu prüfen, da es nach seiner Aussage „keine Art von Genehmigung, Erlaubnis oder Architektenaufsicht für die durchgeführten Arbeiten" gibt. Offenbar haben die behörden keine Nachricht über diese Bauarbeiten oder einen Antrag auf Genehmigung erhalten. Der Anwohner, der sich zu diesem Schritt entschlossen hat, behauptet ferner, dass sich der Bausünder in seiner unmittelbaren Umgebung mit der Aktion brüste. Er reichte entsprechende Fotos ein, die den Vorgang dokumntieren sollen.