Deutsche Investoren möbeln emblematische Ruine nahe Corte-Inglés-Kaufhaus in Palma auf

Eine der bekanntesten "Ruinen" von Palma de Mallorca wird jetzt von Deutschen zu einem komfortablen Gebäude veredelt. Es handelt sich um einen Bau ganz in der Nähe des Corte-Inglés-Kaufhauses am Innenstadtring Avenidas an der Costa-Llobera-Straße im sogenannten Eixample, den Vororten jenseits des Altstadtkerns.

"Wir sind dort mit 19 Arbeitern aktiv und wollen in spätestens zwei Jahren fertig sein", sagte ein Mitarbeiter der Renovierungsfirma "Maxy Construct" MM. Im Erdgeschoss sollen Geschäfte eingerichtet werden, in den drei Stockwerken darüber insgesamt neun Wohnungen. "Ganz oben wird eine Terrasse entstehen." Ähnliche Nachrichten Ausländer soll sein Anwesen auf Mallorca einfach um Hunderte Quadratmeter vergrößert haben Mehr ähnliche Nachrichten Innen wird alles entkernt, Außenmauern bleiben stehen Das Gebäude wird den Angaben zufolge innen entkernt, die Außenmauern werden stehenbleiben. Begonnen habe man mit den Umbauarbeiten vor etwa zwei Monaten, so der Mitarbeiter. Das Gebäude stand viele Jahre leer, zeitweise hielten sich dort Hausbesetzer auf. Zuletzt beschwerten sich Anwohner über Unmengen von Ratten in der Umgebung der unten zugemauerten Ruine. Ob es sich bei den zu konstruierenden Wohnungen um Luxusobjekte oder um normalen Wohnraum für Arbeitnehmer handelt, wollte der Mitarbeiter nicht sagen. In den vergangenen Monaten waren in Palma zahlreiche Gebäude luxussaniert worden, darunter auch einige Stadtpaläste. Investiert wird von Ausländern jetzt auch vermehrt in den Vierteln jenseits des Innenstadtrings.