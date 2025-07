Kein Käufer gefunden: Thyssen-Baronin vermietet Prachtvilla auf Mallorca jetzt

Schon seit Jahren steht diese Prachtvilla auf Mallorca leer – jetzt ist sie wieder für den Mietmarkt freigegeben worden: die historische Thyssen-Villa im El-Terreno-Viertel von Palma de Mallorca. Für 16.000 Euro pro Monat kann das Anwesen ab jetzt zur Langzeitmiete bezogen werden. Dabei wird eine Mindestmietdauer von einem Monat erwartet. Das Objekt ist aktuell bei der deutschen Immobilienagentur "El Terreno Immo" gelistet.

Das 1867 erbaute Anwesen liegt am Fuß des Bellver-Parks von Palma de Mallorca unweit des Hafens. Von der Terrassen aus hat man einen "umwerfenden Panoramablick" aufs Meer und die Kathedrale. Das "herrschaftliche Herrenhaus", so steht es in der Objektbeschreibung, beherbergt sieben Schlafzimmer und ebenso viele Badezimmer auf einer Wohnfläche von 580 Quadratmetern, verteilt auf drei Etagen. In dem großen Parkgarten gibt es eine Tropfsteinhöhle, einen Pool sowie ein separates Gästehaus. Die Villa wurde in den 90er-Jahren dann komplett renoviert und von da an stetig gepflegt.

Ein Blick in die Innenräume der Thyssen-Villa in Palma de Mallorca. Foto: Martin Ansorge für El Terreno Immo

Keiner wollte das Anwesen kaufen

Schon seit 2017 hatte die Baronin Thyssen versucht, das 1873 erbaute Anwesen im El-Terreno-Viertel zu verkaufen und hatte den Preis zuletzt von 5,5 Millionen Euro auf 4,95 Millionen gesenkt. Es hatte zwar Interessenten gegeben, die die Villa besichtigt hatten, ernsthaftes Kaufinteresse gab es aber nicht. 1990 kauften Carmen "Tita" Cervera und ihr Ehemann Heini Thyssen die Villa, ursprünglich für Titas Mutter bestimmt – wenige Jahre später verstarb diese.

Das Viertel El Terreno in Palma de Mallorca ist eines der Trendviertel der Inselhauptstadt. Einst war es das Epizentrum des Nachtlebens, geriet dann jahrelang in Vergessenheit und wird nunmehr seit rund fünf Jahren wiederbelebt. Das Viertel liegt zwischen dem Bellver-Park samt Schloss und dem Hafen. Es beherbergt, vor allem im oberen Teil, zahlreiche prächtige und historische Villen. Im unteren Teil finden sich einige neu eröffnete Hotels, Restaurants, Bars und Kioske. In diesem Stadtteil leben viele Schweden, Deutsche, aber auch Spanier, Südamerikaner und Philippiner.