Um mehr Wohnraum für Einheimische zu schaffen: Mallorca öffnet Risiko-Gebiete für Bauprojekte

Bedrohte Grundstücke wie dieses, das 2013 von einem Brand in Andratx betroffen war, sollen künftig bebaut werden können | Foto: Vasil Vasilev

Die balearische Landesregierung hat eine umstrittene Bestimmung im neuen Liberalisierungsgesetz durchgesetzt: Grundstücke auf Mallorca und den Nachbarinseln, die bisher wegen Feuer-, Erosions- oder Erdrutschgefahr tabu waren, dürfen wieder bebaut werden. Rund 2500 Hektar ländlicher Grund könnten so potenziell erschlossen werden – vor allem in Hanglagen im Inselinneren, im Osten oder am Fuß der Tramuntana-Berge.