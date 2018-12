Fashion-Show in Palmas Gerhardt Braun Gallery

Ela Fidalgo kann Kunst und sie kann Mode. Und mit beidem ist die 25-jährige Palmesanerin äußerst erfolgreich. Zu einer besonderen Vernissage der Künstlerin lädt die Gerhardt Braun Gallery in Palma am Freitag, 21. Dezember, ein.

Um 19 Uhr präsentiert Fidalgo zunächst Mode. Ihr Debüt hatte sie in diesem Metier nach ihrem Studium am IED Madrid bei der Mercedes Benz Fashion Week. Dort präsentierte sie 2016 ihre erste Kollektion „Work in Progress“ und gewann damit den Preis Mercedes Benz Talent 2016. Mit ihrer zweiten Kollektion „Earthwork“ war sie dieses Jahr Finalistin beim renommierten Modefestival von Hyères. Bei der Fashion-Show in der Gerhardt Braun Gallery wird „Earthwork“ nun erstmals in Spanien vorgestellt.

Um 20 Uhr wird dann die Ausstellung „All the Lovers“ mit 17 Werken in Mischtechnik auf Leinwand eröffnet. Bei ihren Arbeiten verwendet Fidalgo Acryl und Wachse, zeichnet mit Stickereien und farbigen Stoffen. Mit manuellen Techniken schafft sie aus recycelten Materialien Bilder voller Farbe, Textur und Seele.

Mit ihren Arbeiten erzählt Fidalgo Geschichten über die Liebe und den Mangel an Liebe, die man spüren und berühren kann.