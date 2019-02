Museu Sa Bassa Blanca feiert den Tag der Balearen

Am Samstag feiert das Museu Sa Bassa Blanca bei Alcúdia den Tag der Balearen mit einem Tag der offenen Tür. Die Besucher können zwischen 10 und 15 Uhr kostenfrei die Sammlungen der Trägerstiftung des Museums, der Fundación Yannick und Ben Jakober, besichtigen sowie den Skulpturenpark und Rosengarten genießen. Der Tag wird mit einer Familienaktivität abgerundet.

Die Stiftung Jakober versteht das Museum Sa Bassa Blanca als einen Ort, der ständig in Bewegung ist und der ihr Interesse an unserer Umwelt widerspiegelt. Dies zeigt sich in den neu installierten Werken.

Entsprechend werden beim Tag der offenen Tür der Klimawandel, die Umweltverschmutzung und der Artenschwund thematisch aufgegriffen. Und die Familienaktivität besteht in einer Schnitzeljagd, die dazu diene soll, die Kunstwerke mit anderen Augen zu sehen und die Betrachter für Umweltthemen zu sensibilisieren. Darüber hinaus lädt das Museum alle Besucher ein, Plastik-, Glas- und Dosenabfälle mitzubringen, um gemeinsam ein Kunstwerk zu erschaffen.

Darüber hinaus ist an diesem Tag die kürzlich neu gestaltete Ausstellung von Kinderporträts aus dem 16. bis 19. Jahrhundert geöffnet, ebenso der Sokrates-Saal, in dem zeitgenössische Kunst im Dialog unter anderem mit exotischen Masken und einem fossilen Nashorn steht. (mb)