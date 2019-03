Ein Konzert mit Ex-Konsulin Regina Lochner

Die Bel-Voce-Gesangssolisten sind klassisch ausgebildeten Sängerinnen und Sängern, die aus verschiedenen Städten Deutschland und dem benachbarten Ausland kommen. Begleitet werden sie von dem Pianisten Norbert Henß. Seit 15 Jahren besuchen sie Mallorca, und das ist stets mit einer kleinen Tournee verbunden. Am Samstag, 2. März, werden sie um 20 Uhr auf der Agroturismo-Finca Can Corem bei Campos mit Schlagern und Musical-Songs einen Teil ihres Repertoires präsentieren. Eintritt: 15 Euro.

Einen weiterer Teil ihres Repertoires, Oper und Operette, bekommt das Publikum am 3. März um 17 Uhr auf der Kulturfinca Son Bauló in Lloret de Vistalegre zu hören. Dabei wird es ein Wiedersehen mit der ehemaligen deutschen Konsulin auf Mallorca, Regina Lochner, geben. Sie kommt eigens aus Brüssel und wird den Event moderieren sowie zwei Arien singen.

Nach zwei Konzerten in den Hotels Sentido Castell del Mar und Moro in Cala Millor werden die Solisten am 6. März um 19 Uhr erneut in Son Bauló auftreten, diesmal mit deutschen Chansons. Der Eintritt in Son Bauló beträgt 18 Euro.