Inselrat will Erinnerung an Ramon Llull wachhalten

Mallorcas Inselrat will auch weiterhin die Dinge, die auf der Insel an Ramon Llull erinnern, pflegen. In den vergangenen beiden Jahren wurden dafür mehr als 100.000 Euro ausgegeben.

Llull, geboren um 1232 auf Mallorca, war ein Gelehrter, Philosoph und Theologe. Anlässlich seines 700. Todestags hatte man 2016 zum Ramon-Llull-Jahr erklärt. Verschiedene Gemeinden haben Geld beantragt, zum Beispiel um Gemälde, die Llull zeigen, oder Statuen des Mallorquiners restaurieren zu können.

Insgesamt wurden seitens des Inselrats bisher 103.000 Euro bewilligt. In verschiedenen Treffen soll nun besprochen werden, welche weiteren Projekte man angehen will.