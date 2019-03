Künstlerin Nermin Goenenç singt in Son Bauló

Wenn hinter dem Namen Nermin Goenenç der Begriff „Cool Play“ auftaucht, heißt das: Die Sängerin tritt bei dieser Gelegenheit nicht mit fester Band auf, sondern verfolgt mit wechselnden Musikern ihr eigenes Projekt, und das lässt sich so beschreiben: Entspanntes spielen, ausbrechen aus Formen, improvisieren. Oder stilistisch: Jazz, Soul, eigene Stücke. Und am Samstag, 23. März, in der Kulturfinca Son Bauló in Lloret de Vistalegre auch ein eigenes Gedicht, dessen erste Strophe Goenenç in Spanisch, die Folgestrophe auf Deutsch singen wird.

Bei dem Cool-Play-Auftritt, der um 19 Uhr beginnt, wird sie von dem Pianisten Pierre Bouzerand und dem Schlagzeuger Pep Lluís García begleitet. Der Eintritt kostet 18 Euro. Wer anschließen ein Vier-Gänge-Menü zu sich nehmen will, muss zusätzlich 26 Euro berappen. Reservierungen: 971-524206.