Nena gibt ein Konzert in Port Adriano

Deutschlands Pop-Ikone kommt nach Mallorca. Am Mittwoch, 14. August, wird Nena mit ihrer Band beim Port Adriano Music Festival auftreten. Mit mehr als 25 Millionen verkauften Tonträgern ist sie die erfolgreichste Sängerin Deutschlands.

Seit gut 40 Jahren steht die gebürtige Hagenerin und Wahlhamburgerin nun schon auf der Bühne, und ihre Hits finden nach wie vor Anklang. Mit ihren Klassikern, aber auch mit neuen Songs lockt Gabriele Susanne Kerner, wie Nena mit bürgerlichem Namen heißt, bis heute gleich mehrere Generationen an. 250.000 Menschen haben im vergangenen Jahr ihre Jubiläumstour „Nichts versäumt” besucht, die bisher durch 45 Städten in Deutschland, Österreich, die Schweiz, Luxemburg und die Niederlande führte.

Wegen der großen Nachfrage findet die Tournee dieses Jahr ihre Fortsetzung. 23 Konzerte und Festivals stehen auf dem Tourplan, darunter auch der Open-Air-Gig in Port Adriano. Auf dem dortigen Musikfestival tritt Nena im Rahmen der Konzertreihe „Legends VIP” auf, die im vergangene Jahr die Jacksons nach Mallorca gebracht hatte.

Mit Nena hat sich Legends-Veranstalter Roland Michael einen alten Wunsch erfüllt. „Mit Nena zu arbeiten ist ja ein Kindheitstraum meiner Generation, allerdings sieht man manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht”, erzählt er. „Dank der ,einfachen’ Frage meines Kollegen, Rene Knopf, ,Was ist eigentlich mit Nena?’ kam der Stein ins Rollen. Ich habe den Deal dann relativ schnell klar gemacht und die Sensation ist nun perfekt!” Will heißen, die Verträge sind unter Dach und Fach, die Tickets ab Mittwoch, 3. April, im Handel.

Das Konzert in Port Adriano ist übrigens nicht der erste Mallorca-Aufenthalt von Nena. Unter anderem hat sie auf der Insel schon an Songs für eines ihrer Alben gearbeitet.

Was, wann, wo: Mittwoch, 14. August, Nena und Band live beim Port Adriano Music Festival. Tickets: 27,50 bis 385 Euro; ab Mittwoch, 3. April, im Handel: www.legendsvip.de; www.portadriano.com

Den vollständigen Bericht lesen Sie in der jüngsten MM-Ausgabe (13/2019), erhältlich am Kiosk auf Mallorca, sowie an den Bahnhöfen und Flughäfen in Deutschland; oder auf E-Paper.