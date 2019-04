Ex-First Lady Carla Bruni gibt Konzert auf Mallorca

Die ehemalige First Lady von Frankreich, Carla Bruni, gibt am 25. Juli im Edel-Yachthafen Port Adriano ein Konzert. Das teilte am Donnerstag die Agentur Ok Events Agency mit. Die Sängerin und Ehefrau des französischen Ex-Präsidenten Nicolas Sarkozy präsentiert ihr neues Album "French Tour".

Carla Bruni war lange Zeit auch als Model tätig. Ihre Auftritte an der Seite von Sarkozy verliehen dem eher spröden Staatsoberhaupt einen gewissen Glanz. Sarkozy amtierte in Paris von 2007 bis 2012.

Die Sommerkonzerte in Port Adriano haben schon eine längere Tradition. Es traten dort unter anderem Tom Jones und Gloria Gaynor auf. Ein weiteres Highlight ist der auftritt von Nena am 14. August.