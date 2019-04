Das ist an Ostern auf Mallorca los

Die Semana Santa steht vor der Tür, in dieser Zeit kommen besonders viele Gäste nach Mallorca. Allein in Palma finden neun Prozessionen statt. Die erste große geht am Palmsonntag ab 18 Uhr über die Bühne, absoluter Höhepunkt ist die Prozession vom Heiligen Blut Christi am Gründonnerstag ab 19 Uhr. Schlusspunkt ist die Prozession der Heiligen Grablegung am Karfreitag.

An jenem Tag wird auf den Stufen der Kathedrale auch das Passionsspiel "Via Crucis" veranstaltet. Hinzu kommen Kreuzabnahmen ("davallaments") in Orten wie Felanitx oder Sant Joan.

An den Ostertagen finden bekanntlich auch mehr Gottesdienste als üblicherweise statt. In dieser Hinsicht ist die deutschsprachige Gemeinde besonders aktiv – die evangelische wie auch die katholische. Höhepunkt ist der Ostersonntagsgottesdienst in der Kathedrale, der um 10.15 Uhr beginnt und an dem traditionell die spanische Königsfamilie teilnimmt.

Musikalisch geht man an den Tagen rund um Ostern ebenfalls in die Vollen: Das große Highlight findet bereits am kommenden Montag statt, es ist das Sinfoniekonzert in der Kathedrale zu Ehren von Pere A. Serra, dem Verlagsgründer der Grup Serra. Ebenfalls ein Hingehtipp ist die Aufführung der "Krönungsmesse" von Wolfgang Amadeus Mozart am Karsamstag im Kloster von Felanitx.

Weitere und detailliertere Angaben zu Events an den Ostertagen finden Sie im Veranstaltungskalender .