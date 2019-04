Große Minkner-Vernissage am Gründonnerstag

Die Galería de Arte Minkner lädt am Gründonnerstag, 18. April, zu einer Vernissage nach Santa Ponça. „Urban” heißt die Ausstellung, die von 17 bis 20 Uhr in der Avinguda Rei Jaume I Nummer 109 eröffnet wird. Gezeigt werden Bilder von Wilhelm Fikisz. Der Künstler ist bei der Vernissage anwesend.

Geboren wurde Fikisz 1961 in Salzburg und lebt seit 1991 in der Schweiz. Ausgehend von seiner Ausbildung als Textilgrafiker machte er sich die Aquarelltechnik zu eigen und erweiterte seine Ausdrucksmittel durch Zeichen- und Drucktechniken, um so eine ganz persönliche Sprache zu entwickeln.

Der Blick des Künstlers ist auf der stetigen Suche nach Motiven, die die Hand dann schwungvoll, sicher und unbefangen als Bild gestaltet. Das Licht des Südens vermag ihn dabei ebenso zu fesseln, wie Neonreklamen in New York, die auf den neuesten Collagen zu sehen sind. Fikisz lockt diese Stimmungen lebendigen Lichtes in seine Werke. Seine kräftigen Farben und gewagten Perspektiven spiegeln seine Dynamik und Leidenschaft zur Malerei wider. Seine Arbeiten laden zum Eintauchen in die Welt der Lebensfreude ein. Seine Bilder greifen sanft nach der Seele des Betrachters.