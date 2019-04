Willi Meyer veranstaltet neue Event-Reihe

Volle Bühne, tolle Stimmung im Restaurant es Caliu bei Bunyola: So beglückte Songwriter Willi Meyer Ende März sein Publikum bei seiner Show „Music & Talk”. Die Bühne hat er dort gleich stehen lassen – für eine neue Eventreihe. Bei ihr sollen junge wie erfahrene Künstler aller Couleur und Stile die Möglichkeit haben, sich zu präsentieren, solo und mit Band, mit Musik, Kabarett, Literatur, Theater: „Alles geht”, sagt Meyer.

Strammen Country-Rock, Blues und Balladen präsentiert am 26. April die Claudia Cusatti Band, am 27. April wird das Duo Two and a Loop, nämlich die Sängerin Silke Hamann und der Multi-Instrumentalist Brahm Heidl Coverversionen bekannter Hits aufführen. Das Duo Black Velvet wird am 28. April auftreten, die Kabarettistin Cara Ciutan am 29. April. Und am 30. April steht der Tanz in den Mai der Band RaBo-Rock auf dem Programm.

Alle Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr, außer dem Konzert von Black Velvet, das um 12 Uhr anfängt. Tickets für 10 Euro kann man unter tickets@audiovisionpalma reservieren. (mb)