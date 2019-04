Cara Ciutan tritt im Restaurant Es Caliu auf

Sängerin, Schauspielerin, Publikumsliebling: Ob in Österreich, Singapur oder Hongkong, Cara Ciutan fesselt mit ihren Shows ihr Publikum und wickelt es mit ihrem Charme um den Finger. Am Montag, 29. April, tut sie dies im Restaurant Es Caliu bei Bunyola. Dort wird die Schauspielerin und Sängerin, die in Berlin lebt, die Besucher mit Ausschnitten aus Bühnen-Programmen wie die musikalische Vorzimmer- Soap „Büromietzen” oder der Solo-Show „Caramba – Männer, Highheels & andere Laster“ unterhalten, und dazu Songs präsentieren.

Selbst im mit Shows verwöhnten Las Vegas kommt Ciutan damit an: Jüngst wurde sie von der dortigen Fachjury mit dem begehrten Rumi-Award für „Best Entertainment“ ausgezeichnet. Ihr Auftritt am 29. April beginnt um 20 Uhr, der Eintritt kostet 10 Euro. Tickets können unter tickets@audiovision palma.com reserviert werden. Das Restaurant Es Caliu liegt an der Straße Palma-Sóller (Ma-11, km 14,8). (mb)