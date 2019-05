Santanyis Orgel erklingt jetzt zweimal pro Woche

Freunde der Orgelmusik können tief durchatmen. Jeden Mittwoch und jeden Samstag wird ab sofort in der Hauptkirche von Santanyí im Südosten von Mallorca jeweils um 12.30 Uhr ein kurzes, aber intensives Konzert veranstaltet. Dabei erklingt mächtig die Jordi-Bosch-Orgel. Die Konzerte sind als Unterhaltung für Marktgäste gedacht.

Die Orgel von Santanyí gilt unter Kennern als eine der zehn wichtigsten der gesamten Welt. Ursprünglich hatte sie sich in einer Kirche in Palma befunden, die abgerissen wurde. Sie wurde einst in der Cala Santanyí an Land gebracht und auf Karren nach Santanyí geschafft. Sie wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach restauriert.