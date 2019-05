TV-Tipp: "Mare TV" bei authentischen Mallorquinern

Das Team von "MareTV" hat sich abseits üblicher Tourismuspfade auf Mallorca bewegt und darüber einen Film gemacht. Die Dokumentation wird am Donnerstag um 21 Uhr im NDR-Fernsehen ausgestrahlt.

Die Macher konzentrierten sich auf Mallorquiner, wie man sie an einer Bar in einem Dorf oder auf einer Plaza trifft: Zum einen ist da Manolo Barahona, der Angelexperte vom lokalen Inselsender IB3. Er fischt den seltenen Raor aus dem Meer.

Zweiter Protagonist ist der Bauer Biel Torrens. Er erntet Mandeln auf einer Bio-Plantage. Auch mit dabei in dem aufwendig gemachten Film ist Diego Camuñas, ein Steinschleuder-Crack. Er zeigt dem Kamerateam am Kap Formentor, was er kann.

Die deutschen Fernseh-Leute beobachteten auch weitere authentische Mallorquiner bei ihrem tagtäglichen Wirken.