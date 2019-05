Appetithappen für Fans von Filmmusik in Palma

Wenn der Dirigent Constantino Martínez-Orts vor seinem Orchester steht, sieht er aus wie Neo, der Protagonist aus dem Science-Fiction-Film „Matrix“: Mit den Schößen seines langen schwarzen Fracks könnte er fast den Boden kehren.

Doch Martínez-Orts ist keine Fiktion, sondern ein Musiker, der seine Liebe zum Film mit der zur klassischen Musik verbunden hat. Mit dem von ihm gegründeten Film Symphony Orchestra gastiert er am Sonntag, 19. Mai, im Auditorium in Palma. Und dass er mit seinem Konzept beim Publikum einen Nerv getroffen hat, zeigt der Umstand, dass das Konzert bereits zu über drei Vierteln ausverkauft ist.

Länger als zwei Stunden werden die mehr als 70 Musiker des Film Symphony Orchestra ihr Publikum unterhalten. Dabei steht das Werk eines Mannes im Mittelpunkt, der als der erfolgreichste Komponist von Filmmusik gilt: John Williams. Selbst wer den Namen des fünffachen Oscar-Gewinners noch nie gehört haben sollte, seine Soundtracks haben fast alle im Ohr. „Krieg der Sterne“, „Indiana Jones“, „Die Hexen von Eastwick“, „JFK“, „Jurassic Park“, „Der weiße Hai“, die drei ersten „Harry Potter“-Filme: Sie sind nur ein minimaler Ausschnitt aus der Liste der Hollywood-Streifen, zu denen Williams die Musik schrieb.

Wie vielfältig der 87-jährige New Yorker komponiert, zeigt der Blick ins Jahr 2005. Damals steuerte Williams die Soundtracks zu vier Filmen bei. Während die Star-Wars-Episode „Die Rache der Sith“ von dramatischer Musik geprägt ist und im Spielberg-Film „Krieg der Welten“ der Schrecken in Töne verwandelt wurde, ist die Musik für „Die Geisha“ von Eleganz und Einfachheit geprägt, und für „München“ schuf der Komponist Trauermusik.

Wegen dieser Vielfalt wird das Konzert mithin kurzweilig ausfallen. Zudem bieten sich Film- und Musikfreunden eine auditive Reise durch nahezu ein halbes Jahrhundert Filmgeschichte, angefangen bei „Anatevka“ (Fiddler On The Roof) über „Krieg der Sterne“ und „E.T.“ bis „Die Abenteuer von Tim und Struppi“ und „Gefährten“.

Das Konzert am 19. Mai beginnt um 19 Uhr. Karten für 35 bis 60 Euro sind an der Kasse des Auditoriums am Paseo Marítimo 18 und bei auditorium palma.com erhältlich. (mb)