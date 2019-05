Stimmungsvolle Konzerte in Patios von Palma

Bei der Konzertreihe „Palma de Primavera” in Palmas Patios präsentiert diesen Donnerstag, 23. Mai, die australische Sängerin in Can Balaguer eine Mischung aus Soul und Blues. Am 25. Mai tritt die Liedermacherin Maria Rodés im Centre de Cultura Sa Nostra auf und am 28. Mai spielt das Cello-Duo Gamma im Patio der Architektenkammer.

Beginn: jeweils um 19.30 Uhr. Kostenlose Eintrittskarten (max. zwei Personen): Centre Maimó Ben Faraig, Carrer de l’Almudaina 9 A; DO und FR 9.30 bis 13.30 Uhr.