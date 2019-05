Festival der digitalen Kunst in Palma de Mallorca

Die digitale Kunst steht bei einem Festival im Mittelpunkt, das am Freitag und Samstag, 24. und 25. Mai, in Can Planas in Palma stattfindet. Mehr als 30 digitale Kunstprojekte gibt es in dem Kulturzentrum in der Avinguda de Sant Ferran 21. Den Besuchern werden an diesen beiden Tagen Ausstellungen und Performance-Aktionen, Videoprojektionen und Webart-Projekte, Sound Art und Konzerte, Workshops und Vorträge geboten.

Die offizielle Eröffnung ist am 24. Mai um 19 Uhr. Bereits ab 12 Uhr steht jedoch eine Ausstellung auf dem Programm. Weitere Veranstaltungen gibt es an diesem Tag bis 22 Uhr. Für den 25. Mai sind verschiedenste Events in der Zeit von 10 bis 23 Uhr angekündigt. Das gesamte Programm lässt sich auf der Website 2019.functi onfest.com einsehen. (mb)