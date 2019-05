Benefizgala im Auditorium von Palma de Mallorca

Es war ein großes Ereignis für ganz Mallorca. Mit drei Konzerten am 3., 4. und 6. September 1969 eröffneten niemand Geringeres als die Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Herbert von Karajan das Auditorium in Palma. Nicht nur die Crème de la Crème der mallorquinischen Gesellschaft fand sich am Paseo Marítimo ein, sondern auch das spätere spanische Königspaar Juan Carlos und Sofía, die damals noch ein Prinzenpaar waren.

Die zehn Rotarierclubs Mallorcas und eine Reihe von Vokal- und Instrumentalensembles haben sich zusammengefunden, um diesen Freitag, 24. Mai, mit einer Benefizgala der Eröffnung des Auditoriums zu gedenken. Die Einkünfte aus der Veranstaltung gehen an zwei gemeinnützige Organisationen: Mallorca Sense Fam und die Stiftung Monti-Sion Solidaria.

Bei dem Konzert werden unter anderem die Stadtkapelle von Palma sowie die Universitätschöre Coral de la UIB und El Orfeó de la UIB die „Obertura Mallorca” uraufführen. Das Werk hat Antoni Mairata, ein junger Komponist aus Campanet, eigens für diesen Abend geschrieben und dem Auditorium gewidmet. Eine weitere Komposition Mairatas ist die „Simfonia Serra de Tramuntana”, die vom Jugendorchester La Jove Orquestra de les Illes Balears, den Chören Cor Ciutat de Mallorca und Orfeó de la UIB sowie der Sopranistin Irene Gili interpretiert wird.

Auf dem Programm stehen außerdem die Blauets, wie die Sängerinnen und Sänger des Escolania von Lluc heißen, und das Vokalensemble Cap Pela, dessen Repertoire von traditionellen Liedern über Pop bis zu eigenen Kompositionen reicht.

Auch zwei Dokumentarfilme werden gezeigt: „Llums de Tramuntana” (Licht der Tramuntana) von Marcos Molina sowie eine Dokumentation über den Bau und die Einweihung des Auditoriums.

Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Karten für 20 und 35 Euro sind an der Kasse des Auditoriums und online ( auditoriumpalma.com ) erhältlich. (mb)