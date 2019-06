TV-Tipp: Sevilla mit schmalem Budget

Das Örtchen Sa Pobla im Norden der Insel ist bekannt für die Produktion und den Export von Kartoffeln. Es ist also nicht verwunderlich, dass auch der große Nachtmarkt im Frühjahr diesem Nahrungsmittel gewidmet ist. Restaurants und Bars des Ortes rund um die Plaça Major bieten eine Vielzahl an Gerichten und Tapas mit einer Hauptzutat: die Kartoffel. Am