Lieder der Seemannstochter live auf Mallorca

Als Tochter eines waschechten Kapitäns lernte Julia Böttcher auf Containerschiffen das Laufen. Entsprechenden Tiefgang und Brandung haben ihre Popsongs, mit denen sie als Seemannstochter auftritt.

Auch auf Mallorca macht sie halt. Genauer in der Kulturfinca Son Bauló in Lloret des Vistalegre. Dort wird sie am Samstag, 15. Juni, auftreten. Eine gute Gelegenheit, um Songs wie „Lass uns losziehen” zu hören, mit dem sie im vergangenen Jahr zum Werbegesicht des Autoherstellers Smart wurde, oder auch „Sahara”, ihren brandneuen Sommersong.

Das Konzert der Seemannstochter beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 18 Euro, ein anschließendes Vier-Gänge-Menü kann man für 26 Euro einnehmen. Reservierungen werden telefonisch unter 971-524206 entgegengenommen.