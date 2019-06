„Music & Talk” erstmals im Pueblo Español

Für Songwriter Willi Meyer geht ein alter Traum in Erfüllung. Schon immer wollte er im Pueblo Español in Palma auftreten. Jetzt ist es so weit. Am Samstag, 29. Juni, findet dort seine Show „Music & Talk“ statt. Vor der Kulisse von historischen spanischen Gebäuden wird er mit seiner Band seine Gäste im Publikum und auf der Bühne begrüßen.

Einer der Bühnengäste ist Caren Schweitzer-Faust. Seit neun Jahren lebt sie auf Mallorca und tritt auf der Insel als Hochzeitssängerin auf. Aber nicht nur. Seit 25 Jahren arbeitet die Sängerin im Musikbusiness, trat als Solo- und Chorsängerin mit stilistisch ganz unterschiedlichen Bands und Künstlern auf, von Schlagersängern wie Udo Jürgens über Jazz-Ensembles wie der SWR Big Band bis hin zu Rockgruppen wie BAP und der Phil Collins Tribute Band „Still Collins”, bei der sie von 1999 bis 2009 Mitglied war. Von 2004 bis 2014 war sie zudem feste Chorsängerin von Schlagerstar Andrea Berg. Und sie ist Mitglied des A-cappella-Trios Girl Talk. Als Chorsängerin wirkte sie zudem beim Musikvideo des Meyer-Songs „Holding Roses“ mit. Im Pueblo Español wird Schweitzer-Faust zusammen mit der Willi Meyer Band zwei Country-Rock-Balladen singen.

„Holding Roses“, diesmal in deutscher Version, steht dagegen bei einem anderen Gast auf dem Programm: Cara Ciutan. Die Schauspielerin und Sängerin aus Berlin unterhält ihr Publikum in Deutschland und international mit Musik, Komödie und Kabarett. Selbst in Las Vegas bezauberte sie ihr Publikum und wurde dafür jüngst mit dem begehrten Rumi-Award für „Best Entertainment“ ausgezeichnet. Neben „Holding Roses“ wird Ciutan mit der Willi Meyer Band einen brandneuen Song zum Besten geben, den sie gerade in Meyers Studio produziert.

Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr. Karten im Vorverkauf kosten 20 Euro, an der Abendkasse 25 Euro. Reservierungen werden unter 677-624599 oder tickets@audiovisionpalma.com entgegengenommen. (mb)