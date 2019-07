Top-Pianist Arcadi Volodos tritt im Torre de Canyamel auf

Das Borodin Quartett hat dieses Jahr den Anfang beim „Ciclo de grandes maestros” gemacht, der von der European Music Foundation veranstaltet wird. Der nächste Großmeister ist Arcadi Volodos. Der russische Pianist gilt als einer der Besten seines Fachs. Im vergangenen Jahr wurde er als bester klassischer Instrumentalist mit dem Gramophone Award ausgezeichnet.

Volodos tritt am Mittwoch, 31. Juli, um 20 Uhr im Torre de Canyamel auf. Dort wird er Werke von Schubert, Rachmaninow und Skrjabin interpretieren. Den Begriff virtuos weist er dabei entschieden zurück. „Ich glaube, dass der Begriff ,virtuos’ heute als Schnelligkeit der Finger missdeutet wird. Man muss diesen Begriff vergessen und statt dessen von ,meisterhaft’ sprechen. Um gut Klavier zu spielen, muss man ein Meister sein.”

Auch das Publikum hat laut Volodos die technischen Fähigkeiten des Pianisten zu vergessen und sich ganz auf die Musik zu konzentrieren. „Es gab große Pianisten wie zum Beispiel Swjatoslaw Richter, die das Licht im Saal ausmachen wollten, weil es sie störte, dass die Leute sehen wollten. Die Leute müssen nur zuhören.”

Die Karten für das Konzert von Volodos kosten 60 Euro. Sie sind im Vorverkauf bei mallorcatickets.com erhältlich.

An den Tagen vor dem Klavierabend von Volodos werden vier international anerkannte russische Pianisten jeweils ab 20.30 Uhr beim Festival Internacional de Piano Torre de Canyamel gastieren: Am Samstag, 27. Juli, interpretiert Dina Parakhina Werke russischer Komponisten, am Sonntag, 28. Juli, spielt Arina Lazgiian Stücke von Bach, Liszt und Fauré spielen. Am Dienstag, 30. Juli, führen Vladimir Tropp und Tatiana Zelikman solo und zu vier Händen Werke von Schubert, Tschaikowski und Chopin auf.

Pro Konzert kostet der Eintritt 20 Euro, drei Klavierabende schlagen mit 55 Euro zu Buche. Karten im Vorverkauf gibt es bei mallorcatickets.com .