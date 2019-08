Ex-Frontmann von Spandau Ballet singt in Port Adriano

Tony Hadley war Gründungsmitglied und die Stimme der New-Romantic-Band Spandau Ballet. Er sang in den 80ern die Hits der Gruppe, Songs wie „Gold“, „Only When You Leave“ und „True“. Am Samstag, 10. August, tritt er beim Port Adriano Music Festival auf.

Nach der Auflösung von Spandau Ballet verfolgte Hadley eine Solo-Karriere, veröffentlichte mehrere Alben, darunter auch 2006 die CD „Passing Strangers“ mit Jazz und Swing.

Obwohl seine Solo-Alben in den Charts mäßig erfolgreich waren, äußerte er in einer britischen Zeitung, dass er auf eigenen Beinen mehr verdiene als zu Zeiten mit Spandau Ballet. Dennoch war er dabei, als die Band 2009 wieder zusammenkam. Die Besetzung hielt acht Jahre. 2017 veröffentlichte Hadley via Twitter eine knappe Mitteilung, dass er aufgrund von Umständen, die nicht in seiner Macht stünden, nicht länger Mitglied der Gruppe sei. In Interviews ließ er durchblicken, dass es von der Band nicht akzeptiert worden sei, dass er neben der Gruppe auch Solo-Projekte verwirklichen wollte.

In Port Adriano wird Hadley nichtsdestotrotz wie sonst auch die Klassiker von Spandau Ballet singen. Es wäre ja idiotisch, das nicht zu tun, meinte er einmal. Darüber hinaus hat er eine Hommage an Frank Sinatra und den Jazz-Sänger Tony Bennett angekündigt.

Das Konzert beginnt um 22 Uhr. Tickets für 27,50 bis 242 Euro (VIP) gibt es im Vorverkauf bei mallorcatickets.com.