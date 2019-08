Konzert von Uli Jon Roth wegen Unwetter verschoben

Von dem Unwetter, das am Dienstag über Mallorca herabging, blieb auch Gitarren-Legende Uli Jon Roth nicht verschont. Das Exklusiv-Konzert des früheren Leadgitarristen der Scorpions auf dem Legends Boat musste verschoben werden – auf Donnerstag, 12. September. Grund: Die Sicherheit von Passagieren, Musiker und Equipment. Nach den Bildern von den Überschwemmungen und Sturmschäden im Südosten der Insel hatte der Veranstalter Roland Michael zahlreiche Anrufe und Mails besorgter Kunden erhalten, die die Bootsfahrt gebucht hatten.

Das Problem sei nicht nur der Regen, sondern vor allem die unruhige See, erklärte Michael das Vertagen des Events auf einen neuen Termin. Heftiger Wind und Wellengang durchkreuzten zum einen das Gesamtkonzept der Bootsfahrt mit Konzert, zum anderen gefährdeten sie die Technik, inklusive einer großen LED-Wand. Auf ihr soll das Orchester eingeblendet werden, mit dem Roth auf seiner E-Gitarre die „Vier Jahreszeiten“ von Vivaldi spielt. Da Roth aus Großbritannien einfliege, habe man nicht weiter warten können, so Michael weiter. „Wir mussten am Dienstag die Entscheidung treffen.“

Resttickets für die dreistündige Bootsfahrt sind noch bei www.legendsvip.es zu haben. (mb)