Deutsche Wahlmallorquinerin Holze stellt in Palma aus

„La alegria de la vida” (Lebensfreude) ist die Ausstellung von Hanne Holze überschrieben, die am Freitag, 6. September, in der Galerie Can Boni in Palma eröffnet wird. In den Werken der deutschen Wahlmallorquinerin dominieren runde Formen, mit deren Hilfe sie die dargestellten Menschen liebevoll parodiert.

Die Bilder der Künstlerin strahlen Charme und Heiterkeit aus. Die Vernissage in den Galerieräumen im Carrer Forn de la Gloria 8 beginnt um 19 Uhr. (mb)