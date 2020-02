Werke von Michael Weigel in der Galería de Arte Minkner

Neue Werke von Michael Weigel stellt die Galería de Arte Minkner in der Avinguda Jaume Rei Jaume I. 109 in Santa Ponça ab Freitag, 28. Februar, aus. Bei der Vernissage von 17 bis 20 Uhr wird der Künstler anwesend sein.

Der gebürtige Hesse, der 2005 über die „Ästhetik in der Natur” promoviert hat, widmet sich seit vielen Jahren ausschließlich der Malerei. Sein Thema: die vielfältigen Stimmungen von Himmel und Meer. Seine Bilder, die in seinem Atelier direkt am Ostseestrand entstehen, sind keine naturgetreuen Abbildungen konkreter Landschaften, sondern kreative Kompositionen.

Weigels Arbeiten wurden in über 50 Ausstellungen international gezeigt, unter anderem auf Ausstellungsreisen in Barcelona, Helsinki, Kopenhagen, Dubai und Miami.