Roger Hodgson kommt zum Abschied auch nach Mallorca

Mit einer Welttournee, die ihn auch nach Mallorca führt, verabschiedet sich Roger Hodgson von der Bühne. Der Mitbegründer und ehemalige Sänger der legendären Band Supertramp wird am Sonntag, 2. August, im Auditorium in Palma auftreten.

Mit seiner Band wird Hodgson all seine Klassiker aufführen, darunter Hits wie "Give a Little Bit", "Dreamer" und "The Logical Song". Anlass der Welttournee ist nicht nur der Abschied des britischen Sängers mit der unverwechselbaren Stimme, sondern auch ein Jubiläum: Vor 40 Jahren kam das Album „Breakfast in America“, der größte Erfolg von Supertramp, heraus.

Die Karten für das Konzert auf Mallorca kosten 35 bis 120 Euro und sind im Vorverkauf bei proticketing.com/oneworldmusic/es erhältlich.