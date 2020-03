Coronavirus sorgt für Kahlschlag im Kulturprogramm

Die Ausbreitung des Coronavirus hat auch für Mallorcas Kulturszene Folgen. Zahlreiche Veranstaltungen werden vorläufig oder ganz abgesagt. So wurde der Art Palma Brunch auf ein noch nicht bekanntes Datum verschoben. Diese Veranstaltung der Galeristenverbands Art Palma Contemporani mit Vernissagen von von Küchenchefs kredenzten Häppchen sollte ursprünglich am Samstag, 21. März stattfinden. Die geplanten Ausstellungen werden laut Mitteilung des Verbandes zwar durchgeführt, jedoch ohne Vernissage.

Unterdessen haben das Auditorium und Teatre Principal in Palma sowie das Theater und Auditorium in Manacor ihren Spielbetrieb im März ganz eingestellt. Zahlreiche Veranstaltungen wurden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, darunter auch der Auftritt der Flamenco-Tänzerin María Pagés, den MM in seiner Print-Ausgabe noch für diesen Samstag, 14. März, angekündigt hatte. Die Eintrittskarten bleiben weiter gültig. Andere Events wie die Konzerte des Sinfonieorchesters der Balearen wurden gestrichen. Auch beim Trui-Teatre in Palma wurden sämtliche Veranstaltungen im März von der Website genommen.

Die Kunstmuseen Mallorcas erhalten nach derzeitigem Stand ihren Ausstellungsbetrieb aufrecht. Führungen und Aktivitäten wurden jedoch bis auf Weiteres ausgesetzt. Auch die Design- und Handwerksmesse Made in Mallorca, die bis Samstag, 14. März, im Museum es Baluard stattfinden sollte, wurde abgesagt. Die Ausstellung über die letzte Pest in Europa, die am heutigen Freitag im Centre Melis Cursach in Capdepera eröffnet werden und bis Samstag, 21. März, dauern sollte, soll zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden.

An der Kirche geht das Corona-Virus ebenfalls nicht vorüber. Das Domkapitel und Bistum hatte schon die Eröffnungszeremonie für das neue Museum für sakrale Kunst am 12. März abgesagt. Nun bleibt auch die Kathedrale bis auf Weiteres für Besichtigungen geschlossen. Nur die Gottesdienste werden weiter abgehalten.

Bei Veranstaltungen eigens für das deutschsprachige Publikum gibt sich folgendes Bild: Die Events auf der Kulturfinca Son Bauló in Lloret de Vistalegre finden wie angekündigt statt. Auch eine Patio-Tour durch Palma am Donnerstag, 26. März, wird wie geplant durchgeführt. Die Besichtigung des Landguts Comassema bei Orient am Sonntag, 22. März, wurde dagegen storniert. Wer sich bereits angemeldet hat, erhält sein Geld zurück.

„Music & Talk“ stand eigentlich am Samstag, 28. März, im Teatre Escènic in Campos auf dem Programm. Angesichts der derzeitigen Situation hat Songwriter Willi Meyer seine Show verschoben. Neuer Termin wird voraussichtlich Samstag, 30. Mai, sein.