Virtuoser Geiger Vassilev spielt wieder im Bellverschloss in Palma

Das Castell de Bellver wird am 5. August erneut zum Schauplatz einer großartigen Musik- und Tanzshow mit dem bekannten Geiger Vasko Vassilev. An den Erfolg des Vorjahres anknüpfend, kehrt er mit der Show Pasión flamenca, gemeinsam mit Carlos Llave (Gitarre), Juan Heredia (Schlagzeug) und Víctor Vallejo (Klavier und Trompete), zurück.

Auf dem Programm stehen Werke von Sarasate, Paco de Lucía, Piazzolla, Saint-Saëns und Bizet.

Es war ein Anliegen des Künstlers selbst, wieder auf Mallorca zu spielen. Die Associació d’Amics de la Música de les Illes Balears hat diese Veranstaltung organisiert.

Vasko Vassilev wurde in Sofia, Bulgarien, geboren und begann im Alter von fünf Jahren mit dem Geigenunterricht. Seine Grundausbildung erhielt er am Moskauer Konservatorium und verfeinerte diese an der Guildhall School of Music und am prestigeträchtigen Royal College of Music in London. Er gewann wichtige Geigenwettbewerbe wie den Jacques Thibaud in Paris und den Paganini-Wettbewerb in Gènova.

Seit seinem 23. Lebensjahr ist er Konzertmeister des Royal Opera House in London und regelmäßig als Konzertmeister beim London Symphony Orchestra, Philharmonia und London Philharmonic Orchestra zu Gast.

Seine musikalische Karriere ist breit gefächert und führte ihn in mehr als 20 Länder. Er trat Seite an Seite mit bekannten Musikern wie Plácido Domingo, Sting, Ronnie Wood und Erasure zusammenzuarbeiten. Darüber hinaus ist Vassilev der Gründer der Musikgruppe Laureate und hat mit vielen Labels zusammen gearbeitet.(dk)

Tickets unter www.ticketib.com

Erste Vorstellung am 5. August findetum 20 Uhr statt, die zweite um 22 Uhr.