Renommiertes Quiroga-Quartett spielt in Pollença

Mit dem Cuarteto Quiroga aus Madrid endet am Samstag, 10. Oktober, in Pollença das Festival BTHVN Mallorca 2020. Die Konzertreihe findet zu Ehren Ludwig van Beethovens statt, dessen Geburtstag sich heuer zum 250. Mal jährt. In der Kirche Santa Maria dels Àngels an der Plaça Major stehen die letzten beiden Streichquartette des Komponisten auf dem Programm.

Mit dem Cuarteto Quiroga kommt eines der derzeit international bedeutendsten Streichquartette nach Mallorca. Das Ensemble, das 2018 mit dem spanischen Nationalpreis für Musik ausgezeichnet wurde, erfreut sich der besten Kritiken. „Exquisit: frische, präzise und perfekt ausgewogene Interpretationen, gezeichnet mit durchweg warmen Tönen”, schrieb etwa die „New York Times”, und „El País” beförderte es zum „vielleicht kühnsten und unterhaltsamsten” Streichquartett.

Das Konzert beginnt um 18 Uhr, Karten für 10 bis 25 Euro gibt’s hier: www.bthvn mallorca2020.com . (mb)