Kool & The Gang bringt den Funk nach Mallorca

Etwas mehr als 40 Jahre ist es her. Die Hosenschläge waren noch ausladend, die lange Haarmatte schon gestutzt und sorgfältig geföhnt. So gab sich die Jugend unter großen Spiegelkugeln dem samstäglichen Nachtfieber hin, rhythmisch befeuert von einem Disco-Funk, der einen Namen hatte: Kool & The Gang.

Auch vier Jahrzehnte später ist die Band noch aktiv. Sieben Jahre nach ihrem letzten Auftritt auf Mallorca kehrt sie nach Port Adriano zurück. Nachdem das Konzert der Dire Straits Experience auf 2022 verschoben werden musste, gebührt ihr nun die Ehre, am Montag, 2. August, das diesjährige Musikfestival in dem Nobelhafen im Südwesten Mallorcas zu eröffnen. Der Auftritt wird dieses Jahr ihr einziger Gig in Spanien sein.

Angefangen hatte die Geschichte der Band an einer Highschool in New Jersey. Dort gründeten die Brüder Robert und Ronald Bell 1964 eine soulige Jazzband, die sie „Jazziacs“ nannten. Den Kern der Band bildeten die Bells sowie Keyboarder George Brown, Gitarrist Charles Smith und Saxofonist Dennis Thomas.

Mehrmals änderte die Gruppe ihren Namen, bis sie 1969 als Kool & The Gang auftrat. Pate stand der Spitzname von Ko-Gründer und Bassist Robert „Kool“ Bell. Mit dem neuen Namen kam ein neuer Stil – und 1974 der kommerzielle Durchbruch in den USA mit Songs wie „Jungle Boogie“, „Funky Stuff“ und „Hollywood Swinging“. 1977 steuerte die Gruppe den Song „Open Sesame“ zum Soundtrack des Films „Saturday Night Fever“ bei. Der Zug war aufs Gleis gestellt und führte die Band geradewegs zum Erfolg.

Kräftig mitgeholfen hat dabei auch der brasilianische Produzent und Musiker Eumir Deodato. Er feilte den Sound der Band für den Mainstream zurecht. Funky Bläsersätze und eingängige Gesangslinien auf einem Disco-Fundament zeitigten den Erfolg: Mit „Ladies Night“ hatte Kool & The Gang 1979 den internationalen Durchbruch. Der Song wurde nur ein Jahr später durch den Hit „Celebration“ noch getoppt. Es folgten weitere Top-Seller wie „Joanna“, „Cherish“ und „Get Down On It“.

Als die Disco-Welle Mitte der 1980er Jahre abebbte, hatte Kool & The Gang längst einen Platz im Pop-Olymp ergattert. Von der Popularität der Band zeugen 70 Millionen verkaufe Platten, zwei Grammys, sieben American Music Awards und 31 Gold- und Platinschallplatten.

Mit Bassist Robert Bell, Keyboarder George Brown und Saxofonist Dennis Thomas sind bis heute drei Gründungsmitglieder der Band dabei. Gitarrist Charles Smith erlag dagegen 2006 mit 57 Jahren einer langen Krankheit, und im vergangenen Jahr starb überraschend Ronald Bell im Alter von 68 Jahren, die Todesursache wurde nicht bekanntgegeben.

Die Show von Kool & The Gang wird trotzdem weitergehen. Schließlich hat die Band eine Mission, die sie so beschreibt: „Weiter die Fans in aller Welt mit zeitlosen Hits und fantastischen Live-Auftritten begeistern.“

In Port Adriano wird sie dies am 2. August ab 21.30 Uhr tun, der Einlass beginnt um 19.30 Uhr. Tickets für 39,60 bis 160 Euro gibt es bei portadriano.janto.es.