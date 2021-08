Boris Becker schaut sich auf Mallorca die Kunst von Sohn Noah an

Der Künstler und Musiker Noah Becker stellt seine aktuellen Bilder auf Mallorca aus. Die Vernissage am Freitagabend war gut besucht. Und auch der berühmte Papa wollte gucken, wie die brandneuen Werke des Sohnes aussehen: Boris Becker schaute mit seiner Begleiterin Lilian de Carvalho Monteiro vorbei.

Bis zum 10. Oktiber sind die Noah-Becker-Bilder in den neuen Räumlichkeiten der Gerhardt-Braun-Gallery an der Plaça Chopin in Palma zu sehen. Boris Becker schien Gefallen zu haben, an dem, was sein Sohn kreiert hat. Dazu äußern wollte sich der einstige Tennisstar allerdings nicht. Auch Wünsche nach gemeinsamen Fotos mit ihm und Noah wurden verwehrt. Der Vater wollte dem Sohn nicht die Schau stehlen, was bei der Vernissage aufgrund der Prominenz von Boris aber nicht hundertprozentig gelang.

Die Ausstellung von Noah Becker trägt den Titel „Pros & Cons of Being A Spoiled Brat“, was soviel bedeutet wie „Für und Wider, ein verwöhntes Balg zu sein“.