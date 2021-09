TV-Tipp: Die Überfahrt der Pockenkinder von A Coruña

„Die Überfahrt der Pockenkinder von A Coruña” heißt ein Beitrag, der in einer neuen Folge der Kulturreihe „Stadt Land Kunst” zu sehen ist. Die Sendung wird am Freitag, 10. September, um 13 Uhr bei Arte ausgestrahlt.

Am Atlantik erleuchtet die Stadt A Coruña (spanisch: La Coruña) mit ihrem Herkulesturm – so der Name des römischen Leuchtturms und Stadtwahrzeichens – die galicischen Küsten im Nordwesten Spaniens. Anfang des 19. Jahrhunderts stach von ihrem Hafen eine Expedition in See, die Medizingeschichte schrieb...

In der Sendung lädt Moderatorin Linda Lorin auf eine Reise an vier besondere Orte ein, die sich durch ihr künstlerisches, kulturelles oder landschaftliches Erbe auszeichnen. Weitere Themen der Folge sind: „Georges Perecs wiedergefundene Zeit”, „Florida, Heimat der ersten Cowboys” und „Meriems und Malikas marokkanische Hähnchen-Pastilla”.