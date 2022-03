TV-Tipp: Geheimnisse im Mittelmeer

Affen in Spanien, Pottwale vor Kreta und Füchse in der Sahara – das Mittelmeer und seine Küsten stecken nicht nur auf Mallorca voller Überraschungen. Hinter den dicht besiedelten Küstenabschnitten verbergen sich sagenhafte und unberührte Landstriche. Als Brücke zwischen den Kontinenten verbindet das Mittelmeer Europa, Asien und Afrika und ermöglicht so die Verbreitung der verschiedensten Tiere.

Tierfilmer Thomas Behrend, der vor allem für seine Unterwasseraufnahmen bekannt ist, macht sich für den Zweiteiler auf die Suche nach den spannendsten Tiergeschichten und zeigt das Mittelmeer, wie wir es noch nie gesehen haben.