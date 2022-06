Gewöhnlich ist die Konzertreihe „Mallorca Me Suena“ im Hotel Ca‘n Bonico in Ses Salines ganz auf klassische Musik ausgerichtet. Doch am Sonntag, 12. Juni, öffnet sie sich stilistisch ein wenig mit einem Auftritt von Mario Berger.

Die Laufbahn des österreichischen Gitarristen und Komponisten begann mit 16 Jahren mit dem Studium der klassischen Gitarre an der Musikhochschule Wien. Doch seine Liebe galt auch der Popmusik. „Die Beatles waren immer im Hinterkopf, und so bin ich der Klassik untreu geworden”, erklärt er seinen Wechsel in andere musikalische Gefilde. Viele Jahre war Berger ein gefragter Musiker für sämtliche Größen des Austro-Pop, angefangen bei Wolfgang Ambros über Georg Danzer bis hin zu Rainhard Fendrich. Darüber hinaus arbeitete er mit so unterschiedlichen Künstlern wie dem Entertainer Harald Juhnke und dem Jazz-Pianisten Joe Zawinul, Mitbegründer der legendären Fusion-Band Weather Report, zusammen und verlor dank Studioaufnahmen mir Star-Tenor José Carreras und den Wiener Sängerknaben auch den Kontakt zur Klassik nicht ganz. Nach zwanzig Jahren Pop und Rock kehrte Berger zur akustischen Gitarre zurück. Der Auslöser waren Proben auf Mallorca für ein Unplugged-Album von Rainhard Fendrich. Ähnliche Nachrichten Die legendäre Band Foreigner rockt Mallorca Mehr ähnliche Nachrichten (1) Noch etwas anderes hatten seine Aufenthalte auf Mallorca und auch auf dem spanischen Festland in Gang gesetzt: Er verliebte sich in die südländische Musik und stellte fest, dass er sie schon die ganze Zeit in sich trug. Die Folge: Der Gitarrist begann Instrumentalmusik zu schreiben – und als Solist aufzutreten. Längst vor Covid und dem Überfall auf die Ukraine erklärte Berger MM gegenüber, dass er mit seine Musik „ehrliche Schönheit“ schaffen wolle, ein Gegengewicht zu den Katastrophen unserer Zeit. Im Hotel Ca‘n Bonico wird er Werke von Klassikern wie Bach, Beethoven, Tàrrega und Villa-Lobos spielen, ebenso das berühmte Flamenco-Jazz-Duett „Mediterranean Sundance“ der Gitarristen Al Di Meola und Paco de Lucía sowie eigene Kompositionen, in denen er Einflüsse aus Flamenco, Rumba und Chanson mit Elementen aus Jazz und Klassik zu einem virtuosen Mix verschmelzt. Der persönliche Charakter des Konzerts erlaubt zudem, einen Blick in die „Trickkiste“ des Gitarristen, um zu erfahren, wie ein Musiker mit sich selbst im Ensemble spielen kann. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, der Eintritt beträgt 25 Euro. Karten können bei mallorcamesuena.com gebucht werden.