„Musik & Talk” kehrt dorthin zurück, wo alles begann: Diesen Samstag, 25. Juni, findet die Show des Songwriters Willi Meyer auf der Kulturfinca Son Bauló in Lloret de Vistalegre statt. Wie es sich für die Jahreszeit gehört, wird Meyer unter freiem Himmel auftreten, begleitet von seiner fünfköpfigen Band.

Tradition hat bei dem Event auch, dass Meyer Gäste auf die Bühne holen wird. Angekündigt ist die Sängerin Caren Schweitzer-Faust, die mit zahlreichen Bands und Schlagersängern wie Roland Kaiser, Udo Jürgens und Andrea Berg auftrat, ebenso mit Bands wie BAP sowie die Big Bands von Paul Kuhn, Pepe Lienhardt und des SWR.

Es hat lange gedauert, bis „Music & Talk” nach der Pandemiepause wieder in Gang kam. Nach einer Show im November des vergangenen Jahres gingen nun weitere sieben Monate bis zum nächsten Event ins Land. Geplant sei das nicht gewesen, erzählt Willi Meyer und nennt unter anderem Probleme, einen geeigneten Veranstaltungsort zu finden, als Grund dafür. „Um so mehr freue ich mich, dass es jetzt volle Kraft voraus in den Sommer geht”, so der Songwriter.

Ganz ab vom Schuss war er freilich nie. Angefangen bei den Ruby Tuesday Concerts, bei denen Meyer auf einer Trailer-Bühne in verschiedener Besetzung spielte. 17 Dienstagskonzerte streamte er auf Facebook, und er schätzt, das um die 30.000 Menschen am anderen Ende des Internets dabei waren.

Wegen der Corona-Einschränkungen konnte der Musiker die mobile Bühne, die auch Petra Kelly für ein kleines Streaming-Konzert nutzte, nicht anderweitig benutzen. „Weil sie nicht anderweitig eingesetzt werden konnte, musste sie Anfang März zurück nach Deutschland”, bedauert Meyer den Verlust und fügt hinzu: „Das war ein teures Abenteuer, aber es hat Spaß gemacht.”

Live erleben konnte man ihn auch zusammen mit Kulturfinca-Betreiber Will Kauffmann bei den „Will-Willi-Days” in Son Bauló und bei einer Handvoll Konzerte in kleinerer Besetzung, unter anderem im Fincahotel Can Estades in Calvià.

Zu tun hatte Meyer auch in seinem Aufnahmestudio in Llucmajor. Capital Bra und David Garrett kamen vorbei, drei Hörbücher wurden produziert, darunter die Audio-Version von Meyers Autobiografie „Wo ist die Zeit geblieben”, unter anderem mit den deutschen Stimmen von Bruce Willis und Robert De Niro, Manfred Lehmann und Christian Brückner. Dazu kamen Aufnahmen oder Produktionen von Werbung für Pril, Edeka, diverse Automarken und die TV-Sendung „Bares für Rares”, auch eine Nachsynchronisierung für die ZDF-Vorabendserie „Rosenheim Cops” und die Synchronisierung einer Rolle für eine südafrikanische TV-Serie. „Das alles half über die Corona-Zwangspause hinweg und gab mir die Möglichkeit, meinem Musikerkreis ein wenig zu helfen”, resümiert Meyer. (mb)

Seine Show am 25. Juni beginnt um 19 Uhr. Tickets für die Veranstaltung kosten 20 Euro, für weitere 12 Euro kann ein Essen gebucht werden. Anmeldungen werden unter 971-524206 entgegengenommen.