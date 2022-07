Kein Musiker, sondern der Kunstmaler Josep Coll Bardolet ergriff 1964 die Initiative, um die Chormusik auf Mallorca zu fördern. 1964 wohlgemerkt, als auf der Insel die Kultur das Dasein eines mediterranen Mauerblümchens pflegte. Dank seines Engagements findet nun zum 58. Mal das Freiluft-Konzert in Sa Calobra statt.

Die Kulisse könnte spektakulärer nicht sein. Publikum und Sänger finden sich dort ein, wo die Gebirgsschlucht Torrent de Pareis ins Meer ausläuft. Wie es die Tradition will, wird der beliebte Event am ersten Sonntag im Juli veranstaltet, dieses Jahr also am Monatsdritten um 17.30 Uhr.

Das diesjährige „Concert al Torrent de Pareis” wird von der Stiftung Sa Nostra in Zusammenarbeit mit der Caixa Bank organisiert. Beide Institutionen griffen auf Bewährtes zurück. Nicht zum ersten Mal werden die Vokalensembles Cap Pela und Capella Mallorquina die eindrucksvolle Naturbühne mit einer nicht minder eindrucksvollen Akustik beschallen.

Die 1966 gegründete Capella Mallorquina wird das Konzert mit einem religiösen Lied, dem „Ave Maria” des bayerischen Komponisten und Kirchenmusikers Franz Xaver Engelhart (1861-1924) eröffnen. Der Chor wird auch den US-amerikanischen Song „Shenandoah” und populäre mallorquinische Lieder wie „Parado de Valldemossa”, „Una dona llarga i prima” und die Insel-Hymne „La Balanguera” singen. Das A-cappella-Ensemble Cap Pela, das 1994 gegründet wurde, wird Lieder wie „L’amo de Son Carabassa”, „Moondance”, „La Dama” und „Everybody Hurts” zum Besten geben. Zum Abschluss werden beide Gruppen unter der Leitung von José María Moreno die Hippie-Hymne „Let The Sunshine In” aus dem Musical „Hair” sowie „Everybody needs somebody” singen.

Sa Calobra kann man mit dem Auto (begrenzte Parkplätze) oder von Port de Sóller aus mit dem Schiff erreichen. Abfahrt ist um 9.50., 11.20 und 15 Uhr, die Rückfahrt 20 Minuten nach Konzertende, also gegen 18.45 Uhr. Die Hin- und Rückfahrt kostet 30 Euro, für Residenten 25 Euro, für Kinder und Jugendliche gelten je nach Altersgruppe verbilligte Tarife zwischen 0 und 25 Euro. Eine Reservierung ist erforderlich ( reservas.barcoscalobra.com ) und muss bis am Vortag um 20 Uhr erfolgen.