Nach Foreigner und dem Mallorca Live Festivals steht diesen Sonntag das nächste große Rock-Highlight auf Mallorca auf dem Programm. Am Sonntag, 17. Juli, wird Bryan Adams beim „Garden Summer Picnic“ von Legends VIP auftreten. Für sein Konzert auf der Driving Range des Clubs Golf de Andratx in Camp de Mar hat der kanadische Sänger und Gitarrist sein neues Album „So Happy It Hurts“ im Gepäck.

„Glücklich, dass es weh tut“ wird auch sein Publikum sein. Immerhin kommt mit Adams ein wahrer Gigant auf die Insel. Mit Hits wie „Summer Of ‘69“, „It‘s Only Love“ und „(Everything I Do) I Do It For You“ hat er sich ein Milliardenpublikum erobert. Und nach vier Jahrzehnten versteht er es immer noch, seine Alben ganz vorne in den Top-Ten der Charts zu platzieren.

Doch das ist nicht das Einzige, auf dass sich die Fans von Adams freuen können. Was Insider wissen, aber sonst eher weniger bekannt ist: Der Rockstar ist auch ein begnadeter und angesehener Fotograf. Und nur einen Tag nach seinem Auftritt in Camp de Mar wird am Montag, 18. Juli, in der Ahoy Gallery in Palma eine Ausstellung mit Fotografie von Adams eröffnet.

Ob vom Krieg gezeichnete Soldaten oder Berühmtheiten wie Model Kate Moss, eine topless Pink oder die Queen neben zwei Paar Gummistiefeln, stets erweist sich Adams als sensibler Porträt-Fotograf. Treffend schrieb das Magazin „Photographie: „Bemerkenswert ist sein Zugang zur Welt der prominenten, nicht nur als jemand, der zugehörig ist, sondern auch als Mensch, der sein Gegenüber als besonderen Charakter wahrnimmt. Das spiegelt sich in seinen Bildern.“

Die Ausstellung wird am 18. Juli von 18 bis 20 Uhr in der Ahoy Art Gallery im Carrer de la Constitució 6 in Palma eröffnet. Das Konzert in Camp de Mar beginnt um 21 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Die Tickets sind für 55 bis 550 Euro sind sie bei legendsvip.com erhältlich.